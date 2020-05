Advokaat: mõni kindlustusfirma peaks mõtlema, kas ta kelmusega ei tegele

Erinevad kindlustusliigid tagavad materialistliku ühiskonna toimimise ning keegi ei kahtle kindlustuste vajalikkuses tänapäeva ühiskonnas. Samas tekitab kindlustussektor jätkuvalt palju vaidlusi, mida võiks ära hoida nii-öelda tugevama poole ehk kindlustusandjate korrektsem käitumine. Järgnevalt kirjeldan kolme kõige enim levinumat probleemi kahju kindlakstegemisel ning kindlustushüvitise suuruse määramisel.

1. Kindlustusandja määrab hüvitise suuruse, kuid ei ole nõus avaldama kahjukalkulatsiooni, millele tema hinnang hüvitise suurusel tugines. Kindlustusvõtja ei ole aga spetsialist, et hinnata, kas kindlustusandja pakutud hüvitis on õige ehk vastavuses kahju suurusega.

Eesti Kindlustusseltside Liit, kuhu kuuluvad kõik Eestis tegutsevad kindlustusandjad, on välja andnud kindlustuse hea tava, mis sätestab, et kliendi soovil selgitab kindlustusandja kindlustushüvitise arvutamise aluseid ja arvutuskäiku. Kuigi selline tava on kirja pandud kindlustusandjate poolt, ei ole selle järgimine kahjuks alati kombeks.

Kui kindlustusandja keeldub avaldamast ja selgitamast hüvitise kujunemise aluseid, siis on võimalik tellida omapoolne hinnang kahju suurusele. Kui selline hinnang peaks olema tasuline, siis tuleks kindlustusandjat eelnevalt teavitada, et olete sunnitud kindlustusandjast tulenevalt vastava kulu tegema, ja eeldate, et kindlustusandja selle kulu hiljem katab (VÕS § 491 lg 1). Üldiselt on kahju kindlaks tegemise kohustus siiski kindlustusandjal (VÕS § 489 lg 1) ja kindlustusvõtjal on vaid kaasaaitamise (näiteks asja ettenäitamise) kohustus. Kindlustusandjal ei ole õigust varjata hüvitise arvutamise aluseks olevaid kalkulatsioone.

2. Kindlustusandja määrab hüvitiseks äärmiselt väikese summa ja tugineb seejuures ebausaldusväärsetele tõenditele. Kindlustusvõtja tellib omapoolse hinnangu ning selgub, et kindlustusandja pakutud hüvitisega pole võimalik kahju likvideerida.

Muret tekitab trend, et palju ehitusettevõtteid ja veel enam, vahel ka asjatundjaid-eksperte, on kindlustusandjate suure mõju all, esitades oma hinnapakkumisi ning arvamusi vastavalt tellija soovile, mitte lähtudes tegelikest asjaoludest.

Näiteks on tulnud ette juhtumeid, kus helistades erinevatele ehitajatele, kelle pakkumise on kindlustusandja kliendile hüvitise määramise aluseks esitanud, ja olles palunud pakkumise saatjatel tulla kliendi juurde taastamistöid tegema, on vastuseks tulnud: «oi ei, see hinnapakkumine küll ei olnud ehitamise jaoks mõeldud, selle hinnapakkumise soovis kindlustusandja esitada kindlustusvõtjale hüvitise maksmiseks» või «kui te tahate, et ma ehitama tuleks, siis pean objektil käima tutvumas, siis saan hinna öelda».

Leidub ka ehitusettevõtjaid, kes viskavad lihtsalt toru ära, kui küsida kindlustusele tehtud pakkumise kohta lisainfot. Tundub, et ehitajate hirm kindlustustelt mitte tööd saada, on viinud kindlustusandjad võimu kuritarvitamisele.

Kui kindlustusvõtja julgeb kindlustuselt suuremat hüvitist küsida, kui kindlustusandja pakkus, visatakse tihti õhku hirmutavaid süüdistusi kindlustuskelmuse kohta. Minu hinnangul peaks hoopis küsima, kas sellist ebaausat skeemi kasutavad kindlustusandjad ise ei tegele kelmusega ja kas mitte ka need ehitajad ja eksperdid, kes kindlustusandjat võimaliku kelmuse korda saatmisel toetavad, ei peaks mõtlema enda vastutuse peale.