Elron tihendab järk-järgult sõiduplaane

Elroni rongidega sõideti mais 345 000 korda. Kuigi reisijate arv on hakanud taas kasvama, on sõitjaid ka juunikuu alguses endiselt 40 protsenti vähem kui aasta tagasi. Elron jätkab sõidugraafikute tihendamist, et tagada paremaid reisitingimusi.

«Mais reisiti Elroni rongidega üle kahe korra enam kui aprillis, kuid tavapärasest olukorrast oleme veel väga kaugel. Võrreldes eelmise aasta maikuuga oli reisijaid tervelt 52 protsenti vähem,» sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo pressiteates ja avaldas lootust, et sõitjate arvu kasv jätkub ka juunikuus, mis omakorda aitab taastada tavapärast reisirongiliiklust.

Selleks, et reisijatel oleks rongides piisavalt ruumi, on Elron sõiduplaane järjepidevalt tihendanud.

«Alustasime väljumiste lisamist juba enne eriolukorra lõppu, 11. mail. Samuti oleme kasutanud kokku haagitud ronge kõige populaarsematel reisidel,» kinnitas Kongo ning märkis, et sõidugraafikuid plaanitakse tihendada ka edaspidi.

«Alates eilsest taastasime tavapärase sageduse nii Rapla, Türi ja Viljandi liinidel kui ka Tallinna ja Aegviidu vahel. See tähendab, et ronge on praegu vähem üksnes nendel lõikudel, kus toimuvad remonttööd ja tavapärane liiklus ei ole võimalik,» selgitas Ronnie Kongo.

Rohkem väljumisi ka Tartu liinile

«Tavapärane rongiliiklus Tallinna-Tartu liinil taastub täies ulatuses 28. juunil, mil peaksid lõppema raudtee remonttööd Tabivere-Kärkna lõigul. Seniks oleme lisanud täiendavaid ronge reedeti ja pühapäeviti, et populaarsematel reisiaegadel oleks võimalik enamatel inimestel mugavamalt rongiga sõita,» selgitas Kongo ning täiendas, et Tallinna-Tartu liikluse tihenemine kuu lõpus võimaldab lisada ronge ka Valga ja Koidula liinidele.

«Kui reisijad soovivad rongis hoida kaasreisijatega suuremat vahet, siis soovitame eelistada päevaseid või hilisõhtuseid väljumisi. Näiteks reedeti või pühapäeviti Tartust Tallinnasse sõites võib kindel olla, et kella 20 paiku väljuvas rongis on märgatavalt vähem sõitjaid kui varasematel kellaaegadel. Tipptunniväljumistel, mil rongides on rohkem reisijaid, tasub kaaluda näomaski kasutamist nii nagu seda tehakse teistes Euroopa riikide ühistranspordi sõidukites, sest sel juhul pole kaasreisijatega võimalik suurt vahet hoida,» soovitas Kongo.

Elroni piletitulu oli maikuus ligi 0,8 miljonit eurot, mis on 51 protsenti vähem kui 2019. aastal.