Üle kümne miljoni euro võitnud mees: «Võinuks vabalt ka natuke väiksem summa olla»

Supervõidu saajaks osutus Lääne-Eesti mees, kes käis võitu vormistamas koos abikaasaga. Naine on ka ainus, kes praegu veel võidust teab.

Ehkki suurvõidu Eestisse tulekust kuulis mees meedia vahendusel, sai ta enda võidust teada alles sel kolmapäeval, kui läks veebikontole uusi pileteid ostma. Igaks juhuks kontrollis ta üle ka varasemad piletid lootuses, et äkki on saanud näiteks ka Bingo nurkade mängu võidu.

Nii suurt võitu ei osanud ta loota, sest siiani ei ole tal lotoõnne olnud, ehkki mängib pea iga nädal nii Vikinglottot kui ka Bingot ja Eurojackpoti. Tema varasem suurim võit on küündinud 70 euroni.

«Esimene emotsioon oli, et kas see võit peab nüüd nii suur olema. Võinuks vabalt ka natuke väiksem summa olla,» kommenteeris ta.

Kui mees oma kontolt võidu-uudise leidis, rääkis ta sellest kohe abikaasale, kes arvas, et mees teeb nalja. «Ega see arusaam võidust ole siiani kohale jõudnud,» ütleb abikaasa.

Võitja käib praegu tööl, kuid arvab, et edaspidi töötamist ei jätka. Väga kindlaid plaane võiduraha kasutamiseks võitjaperel veel pole. Et peres on palju lapsi ja juba ka lapselapsi, siis kindlasti toetatakse võidusummast ka neid.