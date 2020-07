Augustis avatakse Tallinna-Moskva lennuliin, kuid reisimine on omal vastutusel

Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste ütles Postimehele, et praegu on avatud piletimüük Tallinn-Moskva-Tallinn liinil alates 1. augustist ning lennud peaksid toimuma lennuplaani järgi iga päev. «Siiski on oluline rõhutada, et lendude alustamine sõltub nakatunute arvust sihtriigis, mille kohta esitatakse iga nädal uued andmed,» lisas Kallaste.

Aerofloti kodulehel on piletimüük juba avatud. FOTO: Kuvatõmmis

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda ütles Postimehele, et sihtriikide epidemioloogilist olukorda vaatab ministeerium üle regulaarselt. «Lähtume riikide lubamisel ja keelamisel haigestumise määrast, mis peab liini avamiseks olema 25 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul,» selgitas ta, lisades, et liini avamine sõltub ka sihtriigi enda reeglitest. «Nagu ka Eestis, kehtib teistes riikides riiki sisenemisel piirangud, millega tuleks enda reisi planeerimisel arvestada,» märkis Ruuda.

Täna on Venemaal ametlikult registreeritud enam kui 700 000 nakkusjuhtu, mis nakatumiste absoluutarvult viib Venemaa maailmas neljandale kohale. «Kahtlemata tuleb sellisel juhul tõsiselt kaaluda sellise levikuga riiki reisimist, sest meie ja Venemaa epidemioloogiline olukord pole täna kindlasti võrreldavad,» soovitas terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar.

Kui Eesti viimase 14 päeva kumulatiivne nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta on 2,0, siis Venemaa nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta on 63,9.

10. juulil ütles Venemaa tervishoiuminister Tatjana Golikova, et riiki sisenemiseks peavad välismaalased esitama koroonaviirusnakkuse PCR-testi tulemused või tõendi, mis kinnitab, et neil on olnud koroonaviirusnakkus ning neil on läbipõdemisest tekkinud antikehad. Negatiivne PCR-testi tulemus tuleb saada vähemalt kolm päeva enne Venemaale saabumist.

Kui inimene on läbi põdenud Covid-19 (antikehade olemasolu) või on tal negatiivne PCR-testi tulemus, siis ta ei pea jääma Venemaal kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.

Simmo Saare sõnul on testi tulemus valiidne kaks ööpäeva ehk tegelikkuses näitab inimese tervise hetkeolukorda. «Välismaalt saabunute puhul on mõistlikum rakendada kahenädalast isolatsiooni,» vastas Saar küsimusele, kas terviseamet võiks soovitada ka valitsusele, et Venemaalt saabujatelt nõuda testi tulemusi.