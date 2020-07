Galerii ⟩ Eestisse tulnud bussifirma avas Tallinnast otseliinid Euroopasse

«Olen südamest õnnelik, et peale mitmeid ettevalmistavaid kuid ja pandeemiast tingitud viivitust, saame lõpuks jätkata plaanidega Eestis, Lätis ja Leedus. Oleme tänulikud, et moodustame osa Balti mullist, kus vaba reisimine taastati esimeste seas Euroopas. See on Baltikumi inimeste vastutustundlikku käitumise tulemus – avasime uued liinid reisijatest lähtuvalt, kõiki ohutusnõudeid silmas pidades, sõnas firma Baltikumi tegevjuht Michał Leman.