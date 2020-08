Eesti Post muudab Tallinnas ja Pärnus osaliselt sihtnumbreid

Ettevõte põhjendas vajadust muuta osaliselt sihtnumbreid sellega, et kui saadetised jaotuvad postiasutuste vahel sihtnumbrite alusel, siis jõuavad kirjad ja pakid kliendi jaoks kaugemal asuvasse postkontorisse.

Oktoobris jõustuv muudatus tagab selle, et sihtnumbrid viiakse postkontorite paiknemisega kooskõlla ja kliendid saavad kasutada endale lähimat postkontorit.

Kui saadetud kirjal on pärast 1. oktoobrit vana sihtnumber, siis see väljastatakse endisest elukohajärgsest postkontorist, mis ei pruugi olla kliendile lähim. Lähem informatsioon uute sihtnumbrite kohta on Omniva kodulehel.