Omniva pakiäri kasvas aastaga pea kaks korda

Omniva pakiäri valdkonna juhi Andre Veskimeistri sõnul pole tegu lühikese trendiga. «Näeme nii Eesti, Läti kui Leedu pakituru pealt, et enam pole tegemist ajutise hüppelise kasvuga. Suured pakimahud, mis kevadise eriolukorraga alguse said, on tulnud, et jääda,» ütles Veskimeister.

Veskimeistri sõnul näitasid varasemad prognoosid, et selline e-kaubanduse kasv saabub mõne lähima aastaga. «2020. aasta mõne kuuga on toimunud aastatepikkune hüpe. On selge, et inimesed on e-kaubanduse ja pakiautomaadi eelised enda jaoks avastanud ja need omaks võtnud,» ütles Veskimeister. „«Need, kes on veebis ostlemisega hea kogemuse saanud, lähevad ka järgmisi oste veebi tegema ning ei võta selleks enam ette eraldi poekülastust.“