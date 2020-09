Võttemeeskond pääses hea kaadri nimel napilt metsatulekahjust

Juba tuhandeid aastaid on Niiluse jõgi meelitanud nii luuletajaid, maadeavastajaid kui ka teisi loodus-, ajaloo- ja teadushuvilisi. Pärast kaheaastast filmimist Niiluse kaldal, kirjeldab režissöör Harald Pokieser oma seiklust suure vaimustusega: „Selle jõe äärde sõitmine ja Niiluse aarete filmimine on täielik seiklus. Näiteks Ruwenzori mägismaa – see vihmamets on justkui eelajalooline maailm. Ma ei oleks üllatunud, kui keegi avastaks siit dinosauruse.“