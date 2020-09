Tallinna Lennujaam kaotas augustis sadu tuhandeid reisijad

Tema sõnul tulenes see nakatunute arvu tõusust mitmetes Euroopa riikides ja lennupiirangute rakendumisest, mis omakorda mõjutaski negatiivselt lennureisijate arvu. Pärgmäe lisas, et kui kuu algul sai lennata 20 regulaarliinil, siis augusti viimasel nädalal toimisid otseühendused 14 linnaga.

«Koroonaviiruse nakkusjuhtude arvu kasv Euroopas on tekitanud lennunduses taaskord suure määramatuse olukorra. Reisijate jaoks lisab keerukust asjaolu, et erinevad riigid rakendavad viirusega võitlemisel ka väga erinevaid meetmeid, mida tuleb jooksvalt järgida,» selgitas ta. Ometi on Tallinna lennujaamal hea meel, et valitsus on astunud ennetavaid samme vältimaks lennuühenduste pea täielikku katkemist. «Frankfurdi, Riia, Helsingi, Varssavi, Kopenhaageni ja Londoni liini pidev töös hoidmine aitab kindlasti kaasa vajalike ärisidemete hoidmisele ja on positiivne samm majanduse taastumise suunas,» leiab ta.