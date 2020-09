Tarbekaupade hiiglane loobub naftakeemiast

Briti-Hollandi tarbekaupade firma Unilever on lubanud 2030. aastaks oma puhastusvahenditest fossiilkütused kõrvaldada, et vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid. Tarbekaupade hiiglane teatas, et investeerib fossiilkütuse eemaldamise tarbeks miljard eurot.