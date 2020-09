Uuring: inimesed eelistavad pangaga suhelda virtuaalselt

«Täna võime julgelt öelda, et oleme digitaalne pank. Inimene pakub tuge, ent põhiline rõhk on digikanalitel. Meie klientidel on ööpäevaringne ligipääs oma rahaasjadele nii internetipanga kui ka mobiiliäpi vahendusel,» ütles Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.

Praegu tuleb pangakontorisse minekuks broneerida aeg. Kui lätlased ja leedukad leiavad, et pärast koroonakriisi tuleks taastada eriolukorra eelne kord, siis eestlased on arvamusel, et pangakontorisse aja broneerimine on õigustatud ja see süsteem võiks jätkuda. Eelkõige seetõttu, et kõik toimingud üritatakse viia läbi veebis või mobiilipangas.