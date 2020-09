Uuring: kliendid eelistavad pangaga suhelda virtuaalselt

Sotsiaalmeedia on eestlaste seas pangaga suhtlemisel kõige vähem populaarne kanal. Seda eelistab suhtluskanalina kolm protsenti vastanutest. Kõige sagedamini suheldakse pangaga siis, kui tellitakse uus pangakaart, sellele järgnes laenu- ja liisinguteema.

Praegu tuleb pangakontorisse minekuks broneerida aeg. Kui lätlased ja leedukad leiavad, et pärast koroonakriisi tuleks taastada eriolukorra eelne kord, siis eestlased leiavad, et aja broneerimine on õigustatud ja süsteem võiks jätkuda, sest põhilised toimingud üritatakse viia läbi veebis või mobiilipangas.