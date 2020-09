Uuring: Baltimaade elanike kohvi tarbimisharjumused on muutumas

«Presskannu kohv on möödunud aja trend. Üha enam kohviarmastajaid eelistavad purukohvile mugavamat ning kvaliteetsemat kapselkohvi. Kapselkohvimasinaga on väga mugav kohvi valmistada. Pärast joogi valmistamist jääb kohvipaks kapslisse, mis muudab masina hooldamise väga lihtsaks. Tänu kapslite laiale valikule saab tänapäeval igaüks avastada oma lemmikuid kohvijooke otse oma kodust,» selgitab Nestlé Baltikumi kohvitööstuse juht Milda Žemaitienė.

Igal aastal leiutatakse maailmas üha enam uudseid lahendusi kohvi valmistamiseks ja joomiseks. Kohvikultuuri populaarsust on kasvatanud erinevad sotsiaalmeedia võrgustikud. Sotsiaalmeediast võib leida tuhandeid fotosid loomingulistest kohvivalmistamise nippidest. Eriti populaarsed on sarnased postitused noorte seas, kes veedavad palju aega internetis otsides võimalusi uute innovatsioonide proovimiseks. Ka Balti riigid püsivad globaalsete kohvitrendidega kaasas. Enamasti soovivad tarbijad oma lemmikkohvijooke kodus valmistada. Eriti praegu, mil paljud inimesed kombineerivad kontoritööd kodus töötamisega – kodus töötades on oluline säilitada kontoritöö meeldivaid harjumusi, nende hulgas ka kohvipause

Mõned aastakümned tagasi levis müüt, et lahustuv kohv pole naturaalne toode. Seetõttu on pikalt levinud arvamus, et lahustuva kohvi kvaliteet on kehvem kui jahvatatud kohvi puhul. Tänapäeval on inimesed üha enam trendidega kursis ning oskavad juba eristada kvaliteetset lahustuvat kohvi ebakvaliteetsest.

«Oleme märganud, et nooremad inimesed eelistavad lahustuvat kohvi. Lahustuvat kohvi valmistatakse sajaprotsendiliselt ehtsatest kohviubadest, mingeid lisandeid ei ole. Tarbijatele meeldib lahustuv kohv, sest seda on lihtne valmistada. Lisaks on kiire elustiili puhul lahustuv kohv asendamatu ning reisile minnes on see lausa hädavajalik,» kommenteerib Milda Žemaitienė. Maitseid saab kombineerida, lisades lahustuvale kohvile piima, mandlipiima või erimaitselisi siirupeid, nõnda ei muutu kohvielamus üksluiseks. Lahustuvat kohvi saab nautida viimase sõõmuni, sest erinevalt harilikust kohvist, ei teki tassi põhja setet.