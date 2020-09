Uuring: eakatel on üha raskem tööd leida

Kui vastajate hinnangul on tööandja suhtumine 55+ vanuses tööle kandideerijasse vaid 4,9 palli vääriline, siis suhtumine samas vanuses juba olemasolevatesse töötajatesse on märksa parem – seda hinnatakse 5,9 palliga. Võib arvata, et tööandjad oma vanemate kolleegide tööga rahul.

Eakamad inimesed ning nende kogemused, kohusetundlikkus ja usaldusväärsus on kollektiivis reeglina au sees. Küsimusele, kas vastaja on tundnud, et teda koheldakse organisatsioonis vanusest tulenevalt teisiti, vastas eitavalt 68 protsenti.

«On igatpidi mõistetav, et aastad muudavad inimest. Mõned ametid sobivadki noorematele paremini kui vanematele või vastupidi – sageli on eakamad inimesed rahulikumad, kannatlikumad ja sallivamad. Üldiselt aga tasuks keskenduda inimese isiksuseomadustele ja oskustele,» pani CV-Online’i teenindus- ja turundusjuht Maris Viires tööandjatele südamele, et vaid sünniaasta põhjal kellegi kandidatuuri kõrvale ei lükataks. «Kurb on lugeda, kui vastaja on kirjutanud, et heal juhul saadetakse eitav vastus, aga otsust ei põhjendata iialgi. Igal kandideerijal on ju õigus asjakohasele tagasisidele, mis annaks talle sisendi arenemiseks ja julguse edaspidigi oma avaldusi saata.»