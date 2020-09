Korduskasutus on Eestis tõusev trend

Reet Aus on seisukohal, et tarbimisühiskonna üks suurimaid probleeme on tekstiilijäätmed. «Ameerika Ühendriikide endine president Obama on öelnud, et tarbimishullus on lausa turvarisk. See ei ole mingi padjaklubi teema, jäätmete probleem on tõsine,» rääkis Aus.