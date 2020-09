Mõtle kaasa: Mis võiks olla kujutatud järgmise aasta postmarkidel?

«Postmark on väärikas võimalus tähistamaks olulist sündmust riigis ja ühiskonnas,» ütles Eesti Posti juhatuse liige ja postiäri juht Kaida Kauler. «Tänavu on saanud oma postmargi näiteks 150. aastapäeva tähistav Eesti Üliõpilaste Selts ning sajanda sünnipäevani jõudnud Ugala Teater, Riigikohus, Rahvusarhiiv ja Kaitsepolitseiamet. Väärikatest isikutest on postmark välja antud Georg Otsa ja Jaan Krossi 100. sünniaastapäevaks, novembris on tulemas ka Voldemar Panso 100 postmark.»