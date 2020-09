Selgusid Eesti ihaldusväärseimad tööandjad

«Vaatamata tervisekriisist tekkinud ebakindlale ajale, on huvi ihaldusväärsete tööandjate heaks töötada väga suur – pea kaks kolmandikku (65 protsenti) töötajatest leidsid, et sobiva tööpakkumise korral on nad valmis oma tänast töökohta vahetama ja kandideerima ihaldusväärse tööandja tööpakkumisele,» kommenteerib uuringu tulemusi CVKeskuse turundusjuht Henry Auväärt.

«Palusime uuringus töötajatel hinnata ka parimate tööandjate omadusi, et paremini mõista, mis teeb ühe tööandja vastupandamatuks», kirjeldab uuringut Henry Auväärt ja lisab, et koguni 98 protsenti vastanutest leidsid, et ihaldusväärsed tööandjad on innovaatilised ettevõtted, kus töötavad ettevõtlikud inimesed. «Lisaks on ihaldusväärsetel tööandjatel töövõtjate silmis ausa tööandja maine, ettevõttes on head karjääri- ja arenguvõimalused ning seal viiakse ellu olulist eesmärki, mis ühtib töötaja isiklike eesmärkidega.»