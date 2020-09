Tuntud kiirtoiduketid laienevad

Eestis KFC frantsiisiõigusi omava Apollo Grupi juht Mauri Dorbek rääkis, et neil on kavas Emajõelinna esindus lahti teha sel sügisel. Tallink Grupile kuuluva Burger Kingi avamise aeg pole aga veel selge.

KFC esindused on eelmisest aastast avatud Tallinnas ning tänavu suvest Narvas. Nüüd kolib sama firmamärgiga kiirtoidurestoran ka Lõunakeskuse suure parklaga piirnevasse hoonesse, kus praegu tegutsevad Handymanni, Pet City ja Hawaii Expressi kauplused. KFC toidukoha ehitus juba käib ning ruumid peaksid esialgse graafiku kohaselt valmis saama kuu jooksul. Samas on selge, et pärast ehitustööde lõppu tuleb veel leida aega koha sisustamiseks.

Sellegipoolest tegutsetakse veendumuses, et avamine leiab aset juba oktoobris. «Arvatavasti läheb Tartu KFC restorani avamisega samamoodi, nagu läks Tallinnas, ehk teisisõnu arvestame avamispäeval pikkade järjekordadega. Et inimesed asjata järjekordadesse seisma ei tuleks, ei hakka ma praegu täpse avamiskuupäeva üle spekuleerima,» lausus Dorbek.

Tartu KFC restoranis jagub täistöökohti ligi 30 inimesele ning Dorbeki sõnul on praeguseks suurem osa vajaminevast tööjõust värvatud. Ta märkis, et KFC esinduste puhul on kombeks alustada töötajate otsimist juba pool aastat enne avamist. «Tegu on frantsiisiga ning seetõttu on meil nii restorani sisu, välimuse kui ka töötajate kohta väga ranged nõudmised,» sõnas Apollo Grupi juht.

Ühtlasi lisas ta, et osa inimesi hakkab KFC-s tööle ka poole kohaga, näiteks saavad sealt teenistust tudengid. «Arvatavasti palkame lõpuks Tartusse kokku ligi 60 inimest.»

Tallink Grupp andis suvel teada, et avab sügisel Lõunakeskuses Burger Kingi Tartu esinduse. Keti siinne haldaja otsis pea aasta tagasi selle tarvis kohti mujalgi ülikoolilinnas. Näiteks tegi ettevõte Tartu Postimehe andmetel mullu arupärimise ühe Raekoja platsi ääres asuva äripinna kohta ning eelmisel sügisel uuriti lisaks linnavalitsuselt, kas ja mis tingimustel võiks toidukoha ehitada Annelinna Kalda teele. Lõpuks otsustas Tallink Grupi juhatus siiski, et kõige otstarbekam on Burger King teha ikkagi iga päev tuhandeid inimesi meelitavasse Lõunakeskusesse.