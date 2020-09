Lux Express katkestab otseühenduse Tartu ja Riia vahel

«Nõudlus rahvusvahelistel liinidel on alates augusti lõpust järsult vähenenud. Iganädalane oht isolatsiooninõude kehtestamisele Lätis vähendab inimeste kindlustunnet reisimiseks, mis veel juulis ja augustis näitas paljulubavaid märke,» ütles Lux Expressi rahvusvahelise äri juht Rait Remmel.

Reisijate ja bussijuhtide ohutuse suurendamiseks on kõikides Lux Expressi bussides kasutusel vahendid käte desinfitseerimiseks ning bussijuhid on valmis jagama näomaske. Busside interjööri üldkasutavad pinnad on reisijate saabudes alati märgpuhastatud.