Telia: numbrikaotuse taga on konkurentide agressiivne müügitöö

Telia Eesti erakliendiüksuse juht Kristjan Viilmann sõnas BNS-ile, et sellise müügitöö eesmärk on näidata avaliku numbriliikuvuse statistikas häid tulemusi. Ta lisas, et kuigi sel aastal on Telia numbriliikuvus mõningases miinuses, siis on viimaste aastate numbriliikuvuse bilanss positiivne.

Viilmann märkis, et numbriliikuvus algatatakse reeglina telefonikõnega, mis toimub kliendi jaoks ootamatul hetkel ning on oma olemuselt üsna jõuline. «Sellised kõned on tüüpiliselt üles ehitatud vaid pealetükkivale hinnaargumendile, kuid mitmed teised teenuse osutamisega kaasnevad olulised aspektid jäävad tähelepanuta, olgu selleks siis levikvaliteet, teenuse sobivus ja sisu, lisaväärtused ning lojaalsuspakkumised,» ütles ta.

Viilmann nentis, et samas on näha, kuidas mõne aja möödudes pöördub osa kliente Teliasse tagasi, põhjuseks kas pettumine uues operaatoris või soov varasema kliendikogemuse järele.

Ka ei kajasta tema sõnul numbriliikuvus kohaliku mobiilsideturu tegelikku seisu. Viilmann ütles, et Telial on praegu Eestis veidi enam kui miljon mobiililiitumist ning see number kasvas tänavu teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga pea 50 000 võrra.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti andmete kohaselt on tänavu esimesel kaheksal kuul enim ehk 4710 mobiilinumbrit kaotanud Telia. Tele2 on kaotanud 2031 numbrit, Elisa juurde võitnud aga 6719 numbrit.