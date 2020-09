Täna saab Tallinnas tasuta parkida

Barkingu tegevjuhi Kustas Kõivu sõnul on ettevõtte eesmärk laieneda jõudsalt nii Eestis, Leedus, Poolas, Saksamaal kui Soomes. Kasvupidurina näeb ta inimharjumuste aeglast muutust. «Eesti esimene iseteeninduskassa avati 2009. aastal. Kümnend on möödunud, aga pooled kliendid ostlevad endiselt tavakassas, kus läheb kauem. Nii lihtsalt ollakse harjunud. Samamoodi on parkimisäris. 40 protsenti klientidest pargivad SMSi abil. See on tüütu – esmalt tuleb otsida tsooni märki, vahel sisestatakse vale tsoon, vahel unustatakse sõiduk parkima ja makstakse rohkem, aga nii ollakse harjunud. Töötame muutuse nimel, aga see võtab aega,» ütles ta. Kõiv lisas, et klientidena nähakse ka ettevõtteid, kuna ettevõttest klient saab Barkinguga tasutud parkimistelt käibemaksu tagasi.