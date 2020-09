Meelespea: kuidas käituda, kui oled metsloomale otsa sõitnud?

Politsei- ja Piirivalveameti andmetel on Eesti teedel juhtunud viimase kolme aasta jooksul 60 inimkannatanutega liiklusõnnetust, mille põhjuseks on olnud kokkupõrge loomaga.

Raske on öelda, millise loomaga enim kokkupõrkeid esineb, kuna Politsei- ja Piirivalveametile teatatakse üldjuhul õnnetustest, kus teele on sattunud suuremad loomad nagu kits, põder või metssiga. Sellised kokkupõrked põhjustavad suurema tõenäosusega inimestele vigastusi.

Mida aga teha, kui kokkupõrge metsloomaga on juba toimunud?

- Kui on toimunud kokkupõrge metsloomaga, siis on esimese asjana vajalik vältida kahju suurenemist ja tagada üldine ohutus. Selleks peatage sõiduk ja lülitage sisse ohutuled, halva nähtavuse korral asetage teele ohukolmnurk.

- Kui õnnetuse tagajärjel on inimesed viga saanud, teavitage viivitamatult juhtunust häirekeskust numbril 112.

- Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313 .

- Kui käepärast on fotoaparaat või mobiiltelefon, on kasulik sündmuskohta ja sõidukit pildistada. Mets- või kariloomale otsasõidu puhul on kindlustusvõtjal kohustus tõendada loomale otsasõitu.