Suveilmad said selle nädalaga ilmselt läbi ning enne talve seisab ees sügis, mis tähendab tihti pimedust, libedust, vihma ja teinekord ka varahommikust jäidet. Seetõttu on mõistlik oma auto viia varakult hooldusesse, et sügiseks valmis olla. Topauto järelteeninduse juht Aivar Kägu jagab nõuandeid, mida tuleks autoomanikel kindlasti kontrollida.