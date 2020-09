USA keelab pühapäevast TikToki ja WeChati allalaadimise

USA ja Hiina vahelised pinged seoses tehnoloogiaga on viimasel ajal kasvanud ja president Donald Trumpi valitsus on proovinud organiseerida TikToki müümist Ameerika investoritele.

«Hiina Kommunistlik Partei on näidanud välja võimalust ja ajendit kasutada neid rakendusi USA riikliku julgeoleku, välispoliitika ja majanduse ohustamiseks,» ütles kaubandusminister Wilbur Ross.

Meetmetega tehakse Tencentile kuuluva WeChati rakenduse kasutamisele Ühendriikides sisuliselt lõpp, kuid TikToki kasutajad, kes on rakenduse juba alla laadinud, saavad jätkata selle kasutamist 12. novembrini.

«Me ei ole kaubandusministeeriumi otsusega nõus,» teatas TikTok. Firma lisas, et keeld on pettumustvalmistav ja kammitseb «meelelahutust, eneseväljendust ja ühendust».

Kaubandusministeeriumi ametnik ütles, et tulenevalt piirangutest USA digiteenustele, mis WeChati toimimist toetavad, muutub rakendus sisuliselt kasutuks.

WeChat on niinimetatud superrakendus, mida kasutatakse nii sõnumivahetuseks, ostlemiseks, makseteks kui muudeks teenusteks. Eelkõige on see levinud hiina keelt kõnelejate seas.