SEB: tarbimine jõudis suve lõpus mullusele tasemele

«Oma andmetest näeme, et Eesti inimesed käivad endiselt hea meelega väljas ja suve lõpus ei olnud kodus püsimise trend enam aktuaalne,» ütles SEB Balti kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt. «Veelgi on kasvanud eestimaalaste kulutused meelelahutuse valdkonnas, millel jääb vaid alla kümne protsendi, et saavutada eelmise aasta tase.»