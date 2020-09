Bingo loto 590 000-eurone jackpot läks ettevõtjale

Suurvõidu toonud pilet oli ostetud juuli keskel kümneks loosimiseks – kahe mänguväljaga pliks-plaks pilet ei olnud kaheksal esimesel loosimisel midagi võitnud, üheksas loosimine tõi aga täistabamuse. Oma võidust sai mees teada loosimisele järgneval hommikul võidumeili lugedes: «Tööpäeva õhtuti ma meile ei loe – töö on piisavalt pingeline, ei taha õhtul enam võimalikku stressitekitavat infot.» Küsimusele, kuidas võiduemotsioon oli, vastas mees, et tunne oli ülev, sest seni on tulnud vaid väikseid võite.