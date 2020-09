Pilk tulevikku? Telia testib iseteeninduskapsleid

Telia ja Cleveroni koostöös sündinud iseteenindusesindus on maailmas ainulaadne lahendus, mille südames on Cleveroni uuenduslik pakiautomaat. Kapslisse sisenenud klient saab suure puutetundliku ekraani abil ühenduse Telia kõnekeskuse konsultandiga. Ekraani juurde kuuluva makselahenduse kaudu saab kaupade eest tasuda ning seejärel sealtsamast, juba eelnevalt täidetud pakirobotist koodi abil oma vajalikud asjad kohe välja võtta. Eeltäidetud pakirobotist saab seejuures kätte nii digibokse, ruutereid, SIM-kaarte kui ka näiteks telefone.

«Lähitulevikus saab klient iseteenindusesindust külastades konsultandiga videokõne teel lepinguid vormistada ning kaupa kätte saada. Kui klient ostab või üürib seadme, siis teenindaja toel väljastab Cleveroni pakirobot vajaliku seadme. Tulevikus on plaan teha esindus automatiseerimise teel veelgi iseseisvamaks, et kliendid saaks Cleveroni lahenduse ja meie iseteenindussüsteemi koostöös ööpäevaringselt abi,» lausus Liiberg.

Cleveroni projektijuhi Arti Küti sõnul on aeg muuta mõtlemisviisi, et pakirobot on ainult postipakkide jaoks. «Pakirobot on tegelikult kaupade üleandmise lahendus ja nendeks kaupadeks võivad olla mistahes esemed. Lõime robotite juurde eraldi iseteenindusekraani, mis aitabki laiendada erinevate teenuste pakkumise võimalusi.»