Uuring: üliõpilasi üllatab toidu kõrge hind

«Oluline on kaasata lapsi võimalikult varakult perekonna eelarve planeerimisse, et nad teaksid näiteks toidu, tarbekaupade ja igapäevaste teenuste hindu ning suudaksid iseseisvat elu alustades efektiivselt oma rahaasju planeerida. Vanemate ja lähedaste rahakäitumine, sealhulgas säästmisharjumused, mõjutavad noori ning perekondlikud käitumismustrid võetakse üle. 36 protsenti üliõpilastest on rahatarkusi omandanud isesesiva elu käigus ja vaid kolmandik vastanutest ütles, et rahatarkusi on nad õppinud oma vanematelt,» rääkis Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger.