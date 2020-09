Seitse nippi, kuidas ka väikse sissetuleku juures säästupuhvrit koguda

«Olen isegi pidanud hakkama saama 300-500 euro eest kuus ja tänu heale eelarvepidamisele suutnud koguda säästupuhvri kuueks kuuks,» avaldab üks #kogumispäeviku grupi liige. Kuidas ja millest raha säästmist alustada ja mis aitaks edukalt eelarves püsida? Oma nõuandeid jagavad Kogumispäeviku grupi liikmed.

1.Eelarvestamisega alustamine on kergem kui tundub

Eelarve koostamine tuleb endale teha võimalikult lihtsaks, nii tagad ka selle järjepideva täitmise. Märkmik, Excel, mobiilirakendus või hoopis midagi muud – valikuid eelarvestamise lihtsustamiseks on mitmeid. Kui soovid eelarvet täita Excelis, kuid programmi valemid jätavad külmaks, võid inspiratsiooni otsida internetist, kust leiad tasuta alla laadimiseks sadu erinevaid näidiseelarveid. Elu teevad kergemaks ka mobiilirakendused, mis on abiks eelarve jälgimiseks reaalajas. Kogumispäeviku liikmed soovitavad rakendusi nagu näiteks Monefy, YNAB, Wallet, MoneyWise ja 1money.

2. Põhjalik ülevaade on parim abiline

Detailne ülevaade oma kulutustest on eriti oluline siis, kui tegemist on väikse eelarvega. Mida detailsemalt oma kulutusi jälgid, seda paremini saad ülevaate võimalikest kokkuhoiukohtadest. Näiteks paari eurosed kulutused tunduvad üksikuna võttes tühistena, kuid kuu lõpus samalaadsete ostude kokku liitmisel küündivad summad sadade eurodeni. «Kasvõi igapäevaselt tööle minnes 3 eurot kohvile kulutamine teeb kokkuvõttes ühes kuus pea 100 eurot!» toob üks grupiliige näite.

3. Võta appi pangakonto väljavõtted ja tšekid

Tänapäeval tehakse paljud ostud kaardiga ning pangaväljavõttest on võimalik saada kiire ülevaade oma kulutustest. Sularaha kasutades on mõistlik aga tšekid alles hoida, siis ei pea hiljem mõistatama, mille peale raha kulus. «Kogume tšekid alati ühte korvikesse. Kui süsteem on paigas, siis aitab see lihtsamini ka järjepidev olla ja nii on kergem eesmärki täita,» jagab üks grupiliige.

4. Loo eraldi arvelduskonto

«Üleliigse raha võib teisele kontole kanda ja arvelduskontole jätta ainult need summad, mis katavad järgmise palgapäevani kulutused. See aitab distsiplineerida,» annab üks koguja nõu. Kogumispäeviku liikmete seas on levinud ka igakuistele kulutustele eraldi arve tegemine. Kui arvele kanda iga kuu kindel summa, on kergem jälgida, et eelarve ei läheks lõhki ning ei tekiks ahvatlust minna säästude kallale.

5. Muuda säästmine rutiiniks

Jätkusuutlikuks eelarveks tuleb luua endale uued harjumused. «Mind aitab kulude kirja panemisel see, et panen neid, kas iga päev või üle 2-3 päeva jooksvalt kirja,» avaldab üks grupiliikmetest. Kuigi kulude pidev kajastamine eelarves võib tunduda tüütu või aeganõudva protsessina, annab see jooksvalt hea ülevaate kulutustest ning sellest, kui palju on hetkel vaba raha. «Kui Excelit pole saanud 2 nädalat täita tuleb juba korralik ärevus sisse,» naljatleb üks grupiliige.

6. Osta harvemini

Eelarvet on ka kergem järgida siis, kui kulutused on harvemad. Näiteks kui osta iga päeva asemel toitu ainult ühel-kahel päeval nädalas, tuleb eelarvesse kanda tunduvalt vähem kulutusi. Mida vähem väikeseid oste teed, seda kergem on eelarvet täita.

7. Suhtumine on tähtsam kui arvad