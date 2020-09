SEB korraldab ümber oma pangaautomaatide võrgustikku

2020. aastal võtab Eesti elanik sularaha välja keskmiselt alla kahe korra kuus ja viib sularaha pangaautomaati keskmiselt korra kvartalis. Tehingute arvu mõttes võtavad eraisikud pangaautomaatidest kõige sagedamini välja 30 eurot. Võrreldes eelmise aasta augustiga on SEB klientide sularaha kasutuse maht vähenenud 14 protsendi võrra. Panga hinnangul on sularaha kasutuse maht vähenenud eelkõige koroonakriisi mõjul. 2020. aasta märtsis ja aprillis oli sularaha kasutuse maht ligi neljandiku võrra väiksem tavapärasest.

SEB uued pangaautomaadid on toodetud Saksamaal. Uutel masinatel on mitu turvauuendust, millest peamine on Eesti esimene nn tindikaitse. Tindikaitse on automaatne kaitsesüsteem, mis aktiveerub pangaautomaadi vastu suunatud rünnaku puhul ning muudab automaadis oleva raha kasutuskõlbmatuks.