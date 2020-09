Swedbank uuendab pangakaartide disaini

Uus kujundus põhineb Swedbanki tamme sümbolil, millele on nüüd antud lihtsam ja selgem vorm. Samuti on nüüd selgesti eristatav kaardi tüüp. Deebet- või krediitkaardi märge on välja toodud kohe kaardi esiküljel üleval vasakus nurgas.

«Alustasime uue disainiga pangakaartide tutvustamist juba juulis, ja seda eraklientidele. Nüüd toome värske kujundusega kaardid ka äriklientideni,» sõnas Liisi Himma, Swedbanki ettevõtete panganduse juht. «Uue kujundusega ärikliendi deebet- ja krediitkaardid on optimeeritud kasutamiseks just digitaalsetes keskkondades. Meie statistika näitab, et mobiilimaksed Swedbanki Androidi rakendusega ja Apple Pay’ga on muutumas järjest harjumuspärasemaks. Viimase aastaga on klientide arv, kes kasutavad toodete ja teenuste eest tasumiseks just nutiseadet, kümnekordistunud.»

«Uue kujundusega kaartidele üleminek toimub järk-järgult. Hoidmaks keskkonda ning soovides vältida üleliigse plastiku tootmist, kasutame eelnevalt ära juba olemasolevate kaartide varud. Eraklientideni jõudsid esimesed uue kujundusega pangakaardid juba sel suvel, nüüd on järg äriklientide käes,» lisas Himma.

Pangakaartide kujundus digikanalites muutub ärikliendi jaoks samuti 24. septembrist. Nii on klientidel võimalus kohe uut disaini digitaalsetes kanalites kasutama hakata, hoolimata sellest, et rahakoti vahel on veel meie vanema kujundusega kaart.