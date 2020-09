Omniva laiendab jõuluhooaja eel pakiautomaadivõrku

Omniva teatel näitavad ettevõtte viimase nädala pakimahud, et kõrghooaeg on juba alanud. Lisaks planeeritud renditööjõule ja täiendavatele tööampsajatele korraldab Omniva jõuluhooajaks ümber ka tavapärase pakitarne, et paremini vastata üha kasvavatele mahtudele.