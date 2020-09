Tallink muudab nädalavahetuse graafikut

«Kevadine piiride sulgemise aeg näitas, et riigipiiride sulgemise järel turismireisidele, vähenes reisijate arv koheselt ja drastiliselt kõikidel meie liinidel ja väljumistel. Sellistes tingimustes ei ole majanduslikult võimalik jätkata opereerimist samas mahus. Loomulikult püüame me säilitada nii paljude liinide ja laevade tegevuse, kui vähegi võimalik, tagamaks selle, et inimeste ja kaupade vaba liikumine ei katkeks riiklike viirustõrje otsuste tagajärjel,» kommenteeris vähendatud graafikule ülemineku otsust Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.