DPD hoiatab ettevõtte nime kasutavate petukirjade eest

DPD nime kasutavate võltskirjadega on üritatud eraisikutelt välja petta andmeid ja raha ning ettevõtetelt on üritatud DPD nime alt sisse nõuda maksmata arveid. DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd selgitas, et mõningal juhul on petukirjades kasutatud ka DPD vana logo ning kui ettevõtetele saadetud kirjad on enamasti inglise keeles, siis eraisikud on saanud ka eesti keelseid kirju.