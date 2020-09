Ratta trepikotta jätmine meelitab ligi vargad

«Meie kindlustusstatistika näitab, et vastupidiselt levinud arvamusele on rattad kõige kaitsetumad mitte poe ees või avalikus rattaparklas, nagu tihti arvatakse, vaid enamasti viiakse rattaid minema sõna otseses mõttes koduukse tagant koridorist,» toob välja Seesami varakindlustuse valdkonnajuht Kristel Kobi. «Selliste varguste puhul paistab silma, et inimesed peavad nii oma kortermaja inimesi kui ka välisust piisavalt usaldusväärseks ja rattaid hoitakse mugavalt koridorides nii lukustatult kui ka lukustamata. Samas on suurte kortermajade trepikodadesse suhteliselt lihtne sisse pääseda, sest naabreid nägupidi ei tunta,» sõnab ta.

Statistikat kinnitab ka politseile laekunud rattavarguste info, mille alusel pannakse kõige rohkem rattavargusi toime just trepikodadest ja koridoridest. Järgnevad tänavale, parklasse või lahtisesse hoovi jäetud rataste vargused. Alles seejärel leiab tabelist keldri, kõrvalhooned ning garaažid. Rattavargused tänavatelt või kõrvalhoonetest domineerivad eelkõige väiksemates asulates.

«Jättes ratta trepikotta – eriti sellisele kohale, kus ratast on läbi akna juba tänavale märgata – on see kindel viis vargaid külla kutsuda,» hoiatab kindlustusandja ja selgitab, millised on turvalised põhimõtted, millest oma ratta varguse eest kaitsmisel lähtuda.

Pigem rahvarohke tänav kui vaikne nurgatagune

Möödakäivad inimesed ja oht jääda oma tegevusega turvakaamera filmilindile muudavad vargad ärevaks. Kõige parem on kinnitada ratas spetsiaalsesse rattaparklasse, kus isegi enda luku olemasolu pole vajalik. Tihti on parklatel turvakaamera valvas pilk peal ning ka inimesi rohkem möödumas, mistõttu on vargad pelglikumad tegutsema. Kui rattaparklat läheduses ei ole, siis vali mõni post või muu sobiv koht soovitavalt käidavamas kohas ja valgustusposti läheduses.

Kvaliteetne rattalukk tuleb õigesti paigaldada

Kui läheduses ei paista ühtki rattahoidjat ega -parklat, siis on Kobi sõnul hea variant kinnitada oma ratas tänavavalgusti või liiklusmärgi külge. Kinnitamisel veendu, et viimane oleks korralikult maa või betoonaluse sees, vastasel juhul on ratast väga lihtne posti küljest lahti saada. Levinud viga on kinnitada lukk ümber ratta, unustades kinnitada raam. Sellisel juhul võtab varas ratta ülejäänud osade küljest lahti, võtab jalgratta kaasa, aga ratta jätab lihtsalt sinnapaika. Ideaalne asukoht lukustamiseks on kinnitada ratas keskosast, sadulast allpool. Nii on lukule kõige raskem ligi pääseda.

Lukusta ratas ka kodustes hoiupaikades