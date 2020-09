Ole kriisiks valmis: Päästeamet kutsub inimesi koduseid varusid täiendama

«Laiemas laastus ei ole tegelikult vahet, milline kriis võtab meilt ära igapäevased mugavused. Oluline on see, kuidas me saame kriisiolukorras hakkama koduste vahenditega kuni abi saabumiseni,» rääkis Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna nõunik Jako Vernik.

Verniku sõnul on kõige ohustatum grupp suurtes kortermajades elavad linnainimesed, sest kortermajades on paljud teenused tsentraalsed ja ulatusliku kriisi korral võivad korraga kaduda ära kõik eluks vajalikud mugavused. Päästeameti tellitud uuring näitab, et kõigest 5 protsendil kortermaja elanikest on olemas valmisolek hädaolukorras hakkama saamiseks. Kevadel lahvatanud tervishoiukriis andis küll tõuke varusid looma, kuid nüüd on sobiv aeg varud süstemaatiliselt ja teadlikult taas üle vaadata ning vajadusel neid ka uuendada.