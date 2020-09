Tulika Takso tuli välja oma taksorakendusega

Tulika Takso juhatuse liikme Tiit Isopi sõnul on taksoturg viimaste kümnenditega sedavõrd konsolideerunud, et iseseisev ja ettevõttepõhine tellimusrakendus muutus möödapääsmatuks.

«Tegelikult on taksoäpp ju üks väga vana asi. Tulika kasutas siiani Taxofoni platvormi, mille tõime koos Tallinkiga turule juba 2016. aastal. Samas oli see töökeskkonnaks ka meie kõnekeskusele, mis tähendas, et ka kõik telefonile 1200 tehtud tellimused liikusid ikkagi samasse infosüsteemi,» ütles Isop.