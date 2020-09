Homne sihtnumbrite muudatus toob pakid inimestele lähemale

Inimesi ja asutusi, kelle sihtnumber muutub, teavitas Eesti Post sellest juba augustis, et neil oleks võimalus antud informatsiooni aegsasti jagada kõigiga, kes muutuvatele aadressidele saadetisi edastavad. Õige sihtnumber kirja ja paki peal tagab, et saadetis jõuab õigeaegselt saajani. Kui saadetud kirjal on pärast 1. oktoobrit vana sihtnumber, siis ei ole võimalik tagada selle õigeaegne jõudmine saajani. Kui saadetud pakil on pärast 1. oktoobrit vana sihtnumber, siis see väljastatakse endisest elukohajärgsest postkontorist, mis ei pruugi olla kliendile lähim.