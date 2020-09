Jaekaubanduse kasv on märk tarbija kindlustunde taastumisest

Aab ütles BNS-ile, et müügitulu kasv on tema hinnangul positiivne märk tarbija kindlustunde taastumisest, mis annab lootust, et sisetarbimine aitab majandusaktiivsust üleval hoida.

Aabi hinnangul aitasid tugevale jaemüügile vähemalt osaliselt kaasa liikumispiirangud, mille tõttu on inimestel võimalik vaba raha rohkem kohalikku majandusse suunata. Tema arvates on ka kaubanduskeskuste sulgemine ebatõenäoline, sest viirusega võitlemisel kasutatakse teistsuguseid ja mõnevõrra leebemaid meetodid kui kevadel.

«Tööstustoodangu kahanemine augustis kinnitas, et juulikuine optimistlik tulemus oli erand,» märkis Aab. Töötleva tööstuse enamikel olulisematel tegevusaladel toodangumaht kahanes – arvestades et üle kahe kolmandiku sellest toodangust eksporditakse, on see Aabi hinnangul selge märk püsivalt nõrgast nõudlusest nii sise- kui ka välisturul.