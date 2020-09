Linlased ootavad Tallinna Ühiskaardilt preemiapunktide süsteemi

Tallinn soovib Ühiskaardile luua täiendavalt keskkonnasõbraliku käitumise preemiapunktide süsteemi, sarnaselt näiteks lennu- ja laevafirmade lojaalsusprogrammidele. Loodav süsteem arvestab keskkonnasõbralike käitumise eest isikustatud Ühiskaardi valdajale rohepunkte, mida on võimalik lunastada linna süsteemi teenustelt soodustuse saamisel.

«Ideekorjele vastas ligi 400 inimest ning vastuseid laekus kolmes keeles – nii eesti, vene kui inglise keeles. Meil on sellise tulemuse ühe siiralt hea meel ning kinnitame, et analüüsime kõiki vastuseid põhjalikult selleks, et edaspidiseks arendusfaasiks võimalikult täpne lähteülesanne seada,» sõnas Tallinna Rohelise Pealinna projektijuht Mart Normet.