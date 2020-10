DFDS suurendab Eesti-Rootsi liinil väljumiste arvu

«Kauba- ja reisijateveo mahtude kasvutrend on sel liinil püsinud tugev, kliendid on soovinud suuremaid veomahte ja sagedasemaid väljumisi juba pikka aega. Mul on väga hea meel, et saame seda nüüd ka pakkuda, suurendades väljumiste arvu mõlemal suunal kahe väljumiseni peaaegu kõigil päevadel,» ütles DFDSi asepresident ja Baltikumi äriüksuse juht Anders Refsgaard.