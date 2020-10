Lugeja küsib: mida teha, kui naabrid teevad kodus töötamise võimatuks?

Postimehele kirjutanu kurtis naabrite tekitatud müra üle, täpsemalt häirib teda naabri koera pidev vali haukumine. Tema sõnul ei ole selline käitumine terve lemmiklooma puhul normaalne ning võib viidata sellele, et koer on hädas või kannatab pideva stressi all. Ühtlasi teeb see kodukontoris töötamise keeruliseks ning häirib töörahu. «Mida sellises olukorras teha, kus rahu rikutakse päevasel ajal?» päris kirjutanu.