Omniva selgitab, miks Aliexpressi tellimuste puhul tasub tasuta tarnet vältida

«Nii Aliexpressi saadetised kui ka mujalt maailmast tellitud kaubad saabuvad Eestisse mitmete erinevate tarneteenustega, mistõttu võib tarneaeg varieeruda heal juhul pea nädalast kuni halvemal juhul mitme kuuni,» selgitas Mägi. Kuigi kliendil on tavaliselt võimalik valida ka erinevate tarnehindade ja teenuste vahel, siis kliendi jaoks nähtava teenuse taga on Mägi sõnul sageli veel mitu võimalikku tarnelahendust, mille vahel teeb lõpliku valiku müügiplatvorm.

«Kui osad populaarsemad kaubad pannakse teele Euroopas või Aasias asuvast vahelaost või sõidutatakse Hiinast Eestisse otsetranspordiga, siis soodsama tarneteenuse valikul saadetised konsolideeritakse, et neid võimalikult odava transpordiliigiga teele panna. See aga tähendab, et saadetised ootavad sageli pikalt enne kui need teele pannakse ning võivad seejärel läbida mitmeid erinevaid kaubaterminale üle maailma,» selgitas Mägi. «Tänases olukorras võib see tähendada näiteks seda, et kehvemal juhul ei jõua täna tellitud saadetis detsembriks kohale,» tõi Mägi näite.

«Võimalusel soovitame kauba tellimisel valida mõne tasulise tarneviisi kasuks, mille puhul oleks saadetis ka jälgitav. Kuigi sajaprotsendilist garantiid ei saa anda, siis näitab meie kogemus, et AliExpressi pakkide puhul jõuavad AliExpress Standard Shippingu tarnega pakid meile sageli otsetranspordiga ning enamjaolt võrdlemisi kiiresti,» selgitas Mägi.

Teatavasti jõuab vaid osa AliExpressi saadetisi Eestisse otsetranspordiga, ülejäänud suur osa pakke liiguvad siia läbi erinevate vahendajate. Kevadise Covid-19 pandeemia ajal tellitud pakid hakkasid Mägi sõnul Eestisse tasapisi saabuma juuni lõpus, kui Hiina pakiliiklus taastuma hakkas. «Täna liigub enamik saadetisi suuremate tõrgetega ning otsetranspordi puhul jõuavad Hiina saadetised Eestisse lausa 10-12 päevaga. Samuti on nii postid kui lennutranspordi pakkujad valmistunud võimalikuks Covid-19 teiseks laineks ning kuudepikkusi seisakuid pakiliikluses ei tohiks enam tekkida,» selgitas Mägi.

Samuti tasub tähele panna ka seda, et kui tracking-keskkonda tekib paki kohta esimene sündmus, mille asukohaks kuvatakse «Eesti», tähendab see postimaailmas sageli seda, et saadetis on saatjariigi eksporditerminalist väljunud Eesti poole. «Näiteks liigub viimasel ajal arvestatav hulk AliExpressist tellitud saadetisi läbi Läti Posti ja paraku kuvab AliExpressi tracking juba saadetise Lätti jõudes eksitava info, justkui oleks see sihtriiki jõudnud. Füüsiliselt Eesti pinnale jõudmiseks võib veel kuluda mitmeid päevi või isegi nädalaid,» selgitas Mägi.