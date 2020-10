Reisikorraldaja peaministrile: tšarterlendude keelamine kabinetivaikuses on reeturlik

Kommentaar

Taavi Aas, majandus- ja taristuminister

Öelda reeturlik valitsuse siirale soovile rahvatervist kaitsta, ei ole kohane. Me oleme mai keskpaigast valitsusega püüdnud pidurdada viiruse leviku kasvu ning seda koostoimes teiste piirangutega üpris edukalt teinud. Nüüd on käes sügis ja nakatumiste arv üha kasvab ning me ei saa ennast maailmale sulgeda, vaid peame arvestama, et viirus on globaalne ja jääv. Ka lennureiside piiramisel peame sellest lähtuma. Kõige olulisem on säilitada meile oluliste naaberriikidega ühendused, kus käivad paljud meie inimesed tööl.

Mõistan, et turismifirmad on keerulises olukorras. Me oleme valitsusega püüdnud leida mõistlikku lähenemist otselendude piiranguga, mis võimaldaks hädavajalikud liikumised ära teha, samal ajal ennetades endiselt massilist turismi, kuna just see tõi kevadel viiruse riiki. Oleme võtnud Lätiga samasuguse lennuliinide piirangu lähenemise, et taastada natukenegi Balti mulli ning viirus kontrolli all hoida. Ka Lätist saab lennata samadesse kolmandatesse riikidesse, nagu Eestist.

Ühtlasi oleme alati öelnud, et otsime pidevalt võimalusi piirangute muutmiseks või lausa kaotamiseks. Uuel nädalal võivad piirangud veel natuke muutuda, kuna oleme mures läheneva koolivaheaja pärast, täna tegi Terviseamet ka üleskutse, kus nad selgesõnaliselt soovitavad hoiduda koolivaheajal välismaale reisimisest. Kutsun kindlasti meie inimesi panustama endiselt siseturismi ja võtma suhtumise, kus see aasta puhkame Eestis.