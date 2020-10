Selgusid eestlaste armastatuimad elektroonikapoed

Kantar Emori ostukäitumise eksperdi Kersten Jõgi sõnul on elektroonikakaupade ostmine veebist saanud eriolukorra tõttu viimasel poolaastal kiire hoo sisse ning e-ostjaid on täna juba rohkem kui tavaostjaid. «Kui vaadata kitsamalt veebist ostmist, on siinne konkurentsiolukord tavakaubandusest üsna erinev,» sõnas Jõgi. Esikohal on AliExpress, mille kannul on kohe Kaup24 ja 1a. Jõgi hinnangul on tippu jõudmise eelduseks aga mõlemas kanalis tegutsemine, mis võimaldab jõuda eri sihtgruppideni ning pakkuda lisaväärtust teineteist täiendades.

«Kui üldistatult saab öelda, et mobiiltelefone ja lisatarvikuid, nt kõrvaklapid, arvutihiired vms, ostetakse rohkem veebist ning suuremaid elektroonikaseadmeid nagu telerid, süle- ja tahvelarvutid pigem tavakaubandusest, ei kehti see iga üksiku poe tasandil ning pilt on üsna kirju,» lisas Jõgi. «Seetõttu on oluline mõista, kuidas teeb tarbija valikuid nii ostukanalite kui ka poodide vahel ning mis saab lõpuks otsustamisel määravaks. Kui näiteks tavapoe valikut mõjutab enim sobiv asukoht, siis e-kanalis langetatakse otsus konkreetse poe kasuks sagedamini just madalaimast hinnast lähtuvalt. Tähtis on ka pakkuja usaldusväärsus, mis torkab olulisemana silma just veebist ostmisel,» täiendas Jõgi.