Tallinki ostupäevad Silja Europa pardal saavad järje juba eeloleval nädalavahetusel

Tallink Grupp annab teada, et septembrikuus kontsernile kuuluva laeva Silja Europa pardal korraldatud Tallinki ostunädalavahetusele on järge oodata ka oktoobrikuus, et pakkuda huvilistele võimalust külastada juba eeloleval nädalavahetusel Tallinna Vanasadama D-terminali kai ääres seisva kruiisilaeva Silja Europat ja saada osa ostu- ja elamusnädalavahetusest ehk teha kaasa «kruiis eikuhugi».