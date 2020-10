Rimi e-pood laienes Tartusse

Lisaks Tartule on kojuveoteenus saadaval ka Tähtvere, Rahingu, Haage ja Kandikülas ning Märja alevikus. Kambja vallas jäävad teeninduspiirkonda Lemmatsi, Soinaste, Õssu küla ning Ülenurme ja Tõrvandi alevik, selgus pressiteatest.

Rimi e-kaubanduse juht Helen Lednei ütles, et tartlased saavad novembri lõpus Lõunakeskuse hüpermarketi juurde ka drive-in ehk sissesõiduala. «Selle ala eelis on, et klient ei pea kokku puutuma ühegi teenindajaga – e-poest tellitud kaubad tõstetakse otse kliendi pagasiruumi,» ütles Lednei.