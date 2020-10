Eestis müügil olnud väidetav lambiõli osutus siiski ekstra-neitsioliiviõliks

Gourmante kaubamärki Eestis esindava ettevõtte Mediterranean Brands & Gourmante Baltics OÜ tegevjuhi Dimitris Paraskevopoulose sõnul teavitati neid, et Gourmante ekstra-neitsioliiviõli partiist L07103 võetud proov oli puuduliku kvaliteediga. «Palusime kohe edasimüüjal see partii turult tagasi kutsuda ning hakkasime ka asja ise uurima,» ütles Paraskevopoulos.

Septembris tehti Kreekas partiist nr L07103 võetud proovidega täiendavad analüüsid sõltumatus sertifitseeritud laboris ja Kreeka valitsuse sertifitseeritud organoleptiliste analüüside ekspertkomisjonis. Nende põhjal viis Kreeka Toiduohutuse Amet läbi auditi, mille järeldustest selgus, et oliiviõli oli kõrge kvaliteediga. «See tähendab, et esmalt testitud pudeli puudused ei laiene kuidagi kogu partiile,» lisas Paraskevopoulos.

«Oliiviõli kvaliteedile mõjuvad halvasti ebasobivad hoiutingimused, eriti kuumus, päikese- või kunstlik valgus. Ainus võimalus, kuidas tumedas pudelis kõrge kvaliteediga ekstra-neitsioliiviõli saab nii halvaks minna, on see kui teda hoitakse laos, kaupluseriiulil või mujal päikese, luminestsentslampide valguse või kuuma käes. Antud juhul võisid põhjuseks olla valed hoiutingimused kaupluses, kuid ka VTA hoidis proovi enne laborisse saatmist enda käes rohkem kui viis kuud,» selgitas Paraskevopoulos.

«Ametlikud oliiviõli proovivõtu reeglid näevad ette, et pudelid tuleb laborisse saata niipea kui võimalik, Kreekas näiteks viie päeva jooksul. Seda sellepärast, et oliiviõli on hoiutingimuste suhtes tundlik ning nõnda saab ära hoida kvaliteedi halvenemist ning vältida ekslikke analüüsitulemusi.»