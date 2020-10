25 000-ruutmeetrine Depo on üks Eesti suurimaid kodu- ja aia remont- ja ehituskaupade poode, teatas Avala kvartali arendaja Kaamos Kinnisvara.

Kaamos Kinnisvara tegevjuhi Priit Uustulndi sõnul on Depo nende jaoks märgilise tähtsusega, kuna see on esimene valminud hoone ärikvartalis, mis antakse üle rentnikule.