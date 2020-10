Lugeja fotod ⟩ Elektritõukerataste liiklussõbralikkus on küsimärgi all

Eriti ohtlikud on hooletult pargitud elektritõukerattad vaegnägijatele ja pimedatele. Põhja-Eesti pimedate ühingu tegevjuhi Helen Künnapi sõnul on hooletult pargitud tõukerattad uus väga tõsine probleem. «Kindlasti ei teavitata mind igast juhtumist, kuid vähemalt kord nädalas saame teate sellest, et vaegnägija on elektritõukeratta otsa koperdanud ning viga saanud,» rääkis Künnap. Samas toonitas ta, et probleem ei puuduta kindlasti vaid vaegnägijaid. Tihti võib märgata, kuidas väikelaste emad peavad elektritõukerattast möödumiseks vankriga manööverdama.